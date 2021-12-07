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Авария с маршруткой под Черниговом привела к гибели 10 пассажиров

Авария с маршруткой под Черниговом привела к гибели 10 пассажиров

Сегодня в результате столкновения грузовика и маршрутного такси на Украине погибли десять человек, - сообщили в украинской Госслужбе по ЧС (ГСЧС).

"Сегодня около 07:55 (08:55 мск) вблизи с. Брусилов Черниговского района на автомобильной трассе Н-27 Чернигов - Гремьяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов - Сосница". В ДТП погибли 10 человек, семеро травмированы", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ликвидацией последствий ДТП занимаются 10 сотрудников ГСЧС и три единицы техники, причины аварии устанавливаются.

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