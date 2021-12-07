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Астрахань предложила Баку новый уровень отношений

Астрахань предложила Баку новый уровень отношений
Астрахань предложила Баку новый уровень отношений
Астрахань предложила Баку новый уровень отношений
Астрахань предложила Баку новый уровень отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял российскую делегацию во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Такое сообщение распространила пресс-служба главы государства.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Астраханской области, на встрече стороны обсудили формирование благоприятных условий для развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и российским регионом.

"С момента последней встречи губернатора и главы Азербайджанской Республики прошло два года, и многие договоренности, достигнутые в 2019 году, успешно воплощаются в жизнь. В первую очередь, это открытие в Баку Астраханского делового центра, который станет главной площадкой для деловых переговоров с азербайджанскими партнерами. Его появление послужит расширению торговли и установлению новых бизнес-контактов между Астраханской областью и Азербайджаном", - обратили внимание в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Игорь Бабушкин предложил Ильхаму Алиеву реализовать новый проект, предполагающий открытие фирменных магазинов Астраханской области в Баку, по аналогии с брендовыми магазинами Беларуси, Украины, стран Прибалтики.

Он выразил уверенность, что астраханская продукция будет иметь большой спрос у жителей Баку. "В свою очередь, мы готовы предоставить азербайджанскому бизнесу возможность открыть свои фирменные магазины в нашем регионе. Прошу Вас поддержать данный проект", - обратился Игорь Бабушкин.

В сообщении указано, что Азербайджан на протяжении многих лет выступает партнером Астраханской области, внешнеторговый оборот с региона с АР по итогам 9 месяцев текущего года превысил $10 млн и вырос на 10%. Некоторое время назад было возобновлено прямое авиасообщение между Баку и Астраханью, и спрос на рейс, полеты в рамках которого осуществляет азербайджанский перевозчик, очень велик, его заполняемость составляет свыше 90%. Поэтому Игорь Бабушкин предложил партнерам подумать над возможностью увеличения частоты полетов между Баку и Астраханью.

"Сейчас мы активно занимаемся развитием морских грузоперевозок. Нами создана портовая экономическая зона в районе порта Оля. Вместе с особой экономической зоной "Лотос" они образуют Каспийский кластер. Предлагаю предприятиям Азербайджана открыть свои производства в нашем кластере", - сказал губернатор.

Президент Азербайджана и глава области затронули и тему сельского хозяйства: астраханские производители заинтересованы в участии азербайджанских бизнесменов в строительстве тепличных комплексов и перерабатывающих производств на территории региона, они готовы предоставить азербайджанским инвесторам на правах аренды участки для воплощения этих проектов в жизнь.

Еще одной важной сферой сотрудничества остается образование: в данный момент в Астраханской области проходят обучение около 400 азербайджанских студентов. Чтобы образование в Астраханской области стало более доступным для граждан АР, Игорь Бабушкин предложил Ильхаму Алиеву открыть филиал одного из астраханских ведущих университетов в Баку. "И первый шаг в этом направлении уже сделан: на базе нового Астраханского делового центра в Баку начнет работу центр образования, науки и технологий АГУ", - уточнили в управлении.

В сообщении напоминается, что Ильхам Алиев - почетный профессор Астраханского государственного университета, он рассматривает возможность учреждения именной Президентской стипендии для студентов и молодых ученых университета.

Кроме того, Игорь Бабушкин предложил ввести должность Почетного консула Азербайджана в Астрахани, так как на сегодня Азербайджанская Республика - единственная прикаспийская страна, у которой нет диппредставительства в Астраханской области.

Губернатор выразил благодарность Ильхаму Алиеву за поддержку, которая оказывается в Азербайджане Русской Православной Церкви и местной православной общине. Он отметил, что, благодаря личному участию президента, в АР идет большая работа по восстановлению и реставрации храмов, работает православный религиозно-культурный центр, и в целом обеспечены все необходимые условия для свободного вероисповедания православных христиан.

В завершение переговоров Игорь Бабушкин пригласил президента Азербайджана принять участие в мотопробеге вокруг Каспийского моря в марте-апреле 2022 года, первой страной которого станет Азербайджан.

"Буду благодарен Вам за поддержку этого проекта. С удовольствием приглашаю Вас присоединиться к нам на азербайджанском участке. Уверен, что предстоящий мотопробег станет очередным подтверждением тому, что Каспий - регион дружбы и добрососедства", - указал губернатор.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с астраханским губернатором имеет традиционный характер.

"Вы знаете, что азербайджанская сторона всегда готова к сотрудничеству с Астраханской областью. У наших стран большой потенциал как в экономике, так и социально-гуманитарных отношениях. В рамках дружбы мы готовы оказывать поддержку и внимание нашим соседям и партнерам", - подчеркнул глава государства.

Игорь Бабушкин также принял участие в торжественной церемонии открытия в Баку Астраханского делового центра, в мероприятии участвовал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Напомним, в Астрахани с мая 2018 года работает Азербайджанский деловой центр, а в декабре 2017 года была заложена памятная капсула на месте строительства Астраханского делового центра в Баку.

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