Астрахань предложила Баку новый уровень отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял российскую делегацию во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Такое сообщение распространила пресс-служба главы государства.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Астраханской области, на встрече стороны обсудили формирование благоприятных условий для развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и российским регионом.

"С момента последней встречи губернатора и главы Азербайджанской Республики прошло два года, и многие договоренности, достигнутые в 2019 году, успешно воплощаются в жизнь. В первую очередь, это открытие в Баку Астраханского делового центра, который станет главной площадкой для деловых переговоров с азербайджанскими партнерами. Его появление послужит расширению торговли и установлению новых бизнес-контактов между Астраханской областью и Азербайджаном", - обратили внимание в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Игорь Бабушкин предложил Ильхаму Алиеву реализовать новый проект, предполагающий открытие фирменных магазинов Астраханской области в Баку, по аналогии с брендовыми магазинами Беларуси, Украины, стран Прибалтики.

Он выразил уверенность, что астраханская продукция будет иметь большой спрос у жителей Баку. "В свою очередь, мы готовы предоставить азербайджанскому бизнесу возможность открыть свои фирменные магазины в нашем регионе. Прошу Вас поддержать данный проект", - обратился Игорь Бабушкин.

В сообщении указано, что Азербайджан на протяжении многих лет выступает партнером Астраханской области, внешнеторговый оборот с региона с АР по итогам 9 месяцев текущего года превысил $10 млн и вырос на 10%. Некоторое время назад было возобновлено прямое авиасообщение между Баку и Астраханью, и спрос на рейс, полеты в рамках которого осуществляет азербайджанский перевозчик, очень велик, его заполняемость составляет свыше 90%. Поэтому Игорь Бабушкин предложил партнерам подумать над возможностью увеличения частоты полетов между Баку и Астраханью.

"Сейчас мы активно занимаемся развитием морских грузоперевозок. Нами создана портовая экономическая зона в районе порта Оля. Вместе с особой экономической зоной "Лотос" они образуют Каспийский кластер. Предлагаю предприятиям Азербайджана открыть свои производства в нашем кластере", - сказал губернатор.

Президент Азербайджана и глава области затронули и тему сельского хозяйства: астраханские производители заинтересованы в участии азербайджанских бизнесменов в строительстве тепличных комплексов и перерабатывающих производств на территории региона, они готовы предоставить азербайджанским инвесторам на правах аренды участки для воплощения этих проектов в жизнь.

Еще одной важной сферой сотрудничества остается образование: в данный момент в Астраханской области проходят обучение около 400 азербайджанских студентов. Чтобы образование в Астраханской области стало более доступным для граждан АР, Игорь Бабушкин предложил Ильхаму Алиеву открыть филиал одного из астраханских ведущих университетов в Баку. "И первый шаг в этом направлении уже сделан: на базе нового Астраханского делового центра в Баку начнет работу центр образования, науки и технологий АГУ", - уточнили в управлении.

В сообщении напоминается, что Ильхам Алиев - почетный профессор Астраханского государственного университета, он рассматривает возможность учреждения именной Президентской стипендии для студентов и молодых ученых университета.

Кроме того, Игорь Бабушкин предложил ввести должность Почетного консула Азербайджана в Астрахани, так как на сегодня Азербайджанская Республика - единственная прикаспийская страна, у которой нет диппредставительства в Астраханской области.

Губернатор выразил благодарность Ильхаму Алиеву за поддержку, которая оказывается в Азербайджане Русской Православной Церкви и местной православной общине. Он отметил, что, благодаря личному участию президента, в АР идет большая работа по восстановлению и реставрации храмов, работает православный религиозно-культурный центр, и в целом обеспечены все необходимые условия для свободного вероисповедания православных христиан.

В завершение переговоров Игорь Бабушкин пригласил президента Азербайджана принять участие в мотопробеге вокруг Каспийского моря в марте-апреле 2022 года, первой страной которого станет Азербайджан.

"Буду благодарен Вам за поддержку этого проекта. С удовольствием приглашаю Вас присоединиться к нам на азербайджанском участке. Уверен, что предстоящий мотопробег станет очередным подтверждением тому, что Каспий - регион дружбы и добрососедства", - указал губернатор.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с астраханским губернатором имеет традиционный характер.

"Вы знаете, что азербайджанская сторона всегда готова к сотрудничеству с Астраханской областью. У наших стран большой потенциал как в экономике, так и социально-гуманитарных отношениях. В рамках дружбы мы готовы оказывать поддержку и внимание нашим соседям и партнерам", - подчеркнул глава государства.

Игорь Бабушкин также принял участие в торжественной церемонии открытия в Баку Астраханского делового центра, в мероприятии участвовал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Напомним, в Астрахани с мая 2018 года работает Азербайджанский деловой центр, а в декабре 2017 года была заложена памятная капсула на месте строительства Астраханского делового центра в Баку.