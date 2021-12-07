Банду грабителей ликвидировали в Алматы

Вооруженная банда, совершавшая нападения на улицах, задержана в Алматы, об этом сообщает Polisia.kz.

С заявлениями к правоохранителям обратились трое жителей Карасайского района Алматинской области, которые рассказали, что их атаковали трое молодых мужчин в медицинских масках, кепках и капюшонах, с пистолетом и ножом.

Жертвами злоумышленниками становились одинокие ночные прохожие: у них отнимали дорогостоящие смарттелефоны стоимостью от 330 тыс до 840 тыс тенге ($758 долларов - $1,9 тыс). Перемещались подозреваемые на серебристой Hyundai Elantra.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых, их схватили в Алматы. Грабители оказались ранее судимыми за грабежи, разбои, причинение тяжкого вреда здоровью и угон.

У мужчин изъяли нож, пистолет и два из трех похищенных смартфоном, автомобиль оказался взятым в аренду.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в форме содержания под стражей. Идет досудебное расследование по ч.2 ст.192 Уголовного кодекса "Вооруженный разбой, совершенный группой лиц".