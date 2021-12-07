Какие продукты пора закупить к Новому году

Часть продуктов к новогоднему столу можно и нужно купить заранее, сказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев.

В последних числах декабря в магазинах традиционно образуются очереди, в условиях пандемии их лучше избегать и покупать все заранее.

"Очень важно уже сегодня задуматься о том, что будет на вашем новогоднем столе. Мы любим тянуть до последнего, и за три-четыре дня сталкиваться с сумасшедшими очередями и фантастическими ценами", - отметил диетолог.

Уже сегодня можно приобрести к празднику икру, оливки, горошек и другие консервы.

"Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня", - перечислил Золотарев.

За две недели до Нового года можно будет покупать копчености и соленую рыбу.