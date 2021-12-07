Токаев: Казахстан продолжит развивать приграничную торговлю

В скором времени на российско-казахстанской границе заработают два центра приграничного сотрудничества, такие же центры построят на границе с Киргизией и Узбекистаном, - заявил сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Успешно функционирует Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" на границе с Китаем. В рамках этой работы планируется строительство еще четырех трансграничных хабов: двух - на границе с Россией, по одному - на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном", - цитирует главу государства его пресс-служба, передает ТАСС.

Новые торговые объекты позволят снизить транзакционные издержки, повысить эффективность транспортной логистики и нарастить казахстанский экспорт.

"К 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов, и правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для них", - добавил Токаев.