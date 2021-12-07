Москва стоит в пробках из-за рекордного снегопада

Утром во вторник на дорогах Москвы образовались пробки в 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

В столице идет снегопад, который может установить новый рекорд - 14 мм за сутки.

Снег на дорогах и плохая видимость осложняют дорожное движение. Пробки образовались на МКАД, особенно на юге, востоке и северо-западе. Въездные магистрали также стоят, хуже всего ситуация на Волгоградском проспекте, Ярославском и Ленинградском шоссе.

Заторы наблюдаются на ТТК, стоит участок от Русаковской эстакады до Новолужнецкого проезда. Локальные затруднения есть на Садовом кольце и в центре - пробки на Москворецкой и Гончарной набережных, а также на Большом каменном мосту.