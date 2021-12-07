В Казахстане стала доступна система Google Pay

С 7 декабря в Казахстане начал работать сервис электронных платежей Google Pay.

"Начиная с сегодняшнего дня, казахстанские пользователи могут один раз привязать свои карты Visa или Mastercard банков-партнеров к Google Pay, а затем использовать его для покупок в миллионах мест по всему миру, в том числе в своих любимых приложениях и на сайтах", - пояснила управляющий директор по партнерствам в сфере платежей региона ЕМЕА, Google Зейна Хатем.

Опция Google Pay доступна более чем в 40 странах мира. В Казахстане она доступна пользователям следующих банков: "Банк ЦентрКредит" (Mastercard и Visa); "Банк "Bank RBK " (Mastercard и Visa); "Евразийский банк" (Mastercard и Visa); "ForteBank" (Mastercard и Visa); "Народный сберегательный банк Казахстана" (Mastercard и Visa); "Сбербанк России" - Mastercard и Visa; "First Heartland Jusan Bank" (Mastercard); "Альфа-Банк" (Visa); "КАЗЕВРОМОБАЙЛ" (Visa); "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Visa).

В компании добавили, что иногда банки ограничивают использование своих карт для совершения мобильных платежей, уточнить информацию можно, позвонив по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты.