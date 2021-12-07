Столичный регион продолжит засыпать снегом

Сегодня погоду в Москве и области будет определять активный циклон: при температуре около нуля будет идти мокрый снег, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погода облачная, пройдет снег, днем временами переходящий в мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха максимальная в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 2 градусов", - рассказал специалист, передает РИА Новости.

На дорогах и тротуарах местами возможна гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с, а давление будет постепенно снижаться - барометры будут показывать 744 мм рт ст, что немного ниже нормы.

В ближайшие дни в центре Европейской России начнется настоящая погодная лихорадка, - предупредила и заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

На смену нынешней оттепели уже завтра придет слабый мороз, а к вечеру температура воздуха опустится до минус девяти градусов. Самым холодным днем недели станет четверг, 9 декабря: днем ожидается -8...-10 градусов, а ночью до -13.

После этого снова начнется потепление, а к выходным температура поднимется до плюс трех градусов.

В Москве и области из-за гололедицы действует "желтый" уровень опасности, он продлен до 22:00 среды, хотя раньше действовал до 12:00 среды, также жителей региона предупредили о порывах ветра.