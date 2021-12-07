Россияне продолжают скупать туры в Египет, несмотря на омикрон-штамм

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что не заметили снижения спроса на туры в Египет на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса.

"Негативный информационный фон в СМИ в связи с появлением нового штамма COVID-19 не обрушил продажи пакетных туров в Египет", - отметили в АТОР.

Россияне продолжают активно приобретать туры на новогодние праздники, подтвердили АТОР туроператоры Tez Tour, Coral Travel, Pegas Touristik, Anex Tour.

Напомним, новый штамм коронавируса накануне впервые был выявлен в России - у туристов, вернувшихся из ЮАР.