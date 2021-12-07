Нефть идет в рост на оптимистичных прогнозах по "омикрону"

Цены на нефть продолжают расти: положительной динамике помогает то, что вопреки ожиданиям, новый штамм COVID-19 "омикрон" является не столь опасным, как полагали ранее.

Так, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве сегодня составила $73,63 за баррель, что на $0,55 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) также достигла $70,2 за баррель, что на $0,71 (1,02%) выше итогового значения предыдущей сессии, - передает "Интерфакс".

Эксперты полагают, что рынок продолжит медленный подъем, если этот оптимизм сохранится, но волатильность останется высокой: трейдеры остаются очень восприимчивыми к любым намекам на возможные негативные последствия распространения "омикрона".