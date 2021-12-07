СМИ узнали о санкциях США против рубля и госдолга РФ

США и их союзники в Европе в случае "нападения России на Украину" могут ввести новые антироссийские санкции против ряда кредитных организаций и Российского фонда прямых инвестиций, рестрикции будут в том числе ограничивать конвертирование рубля. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Санкции, которые могут быть введены в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций, - один из возможных вариантов, которые президент Джо Байден может изложить во вторник во время разговора с Владимиром Путиным", - сказано в материале.

Самой жесткой и наиболее действенной мерой, по мнению Вашингтона, стало бы отключение РФ от SWIFT, но такой шаг нанес бы сильнейший удар по россиянам, так что американские власти считают более предпочтительным "лишение возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт".

Кроме того, в качестве одного из вариантом рассматривается и запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке, уточняет агентство.

Напомним, президенты РФ и США проведут переговоры в формате телемоста сегодня в 18:00 мск.