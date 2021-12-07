Туман в Ургенче вмешался в авиарасписание

В аэропорту Ургенча этим утром стоит сильный туман, из-за плохой видимости задерживаются рейсы, посадка прибывающих самолетов также невозможна, сообщают в Uzbekistan Airports.

"Рейс "Аэрофлота" SU1976 Москва-Ургенч не смог совершить посадку в аэропорту назначения. В Ургенче сильный туман, горизонтальная видимость 100 метров", - рассказали в аэропорту Нукуса, куда борт перенаправили из-за непогоды.

Самолет с пассажирами на борту ожидает вылета в Ургенч.

Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из-за тумана не может вылететь из Ташкента в Ургенч и далее в Стамбул.

Туман в Ургенче должен рассеяться к 11:00 – 11:30, сообщают синоптики.