Обсерваторы при появлении "омикрона" откроют в трех городах Кубани

Власти Краснодарского края готовят места для создания обсерваторов на случай выявления в регионе нового штамма коронавируса "омикрон". Такое сообщение опубликовано на сайте администрации Кубани.

Соответствующее поручение дал первый вице-губернатор Игорь Галась в ходе заседания оперштаба.

"В связи с риском завоза нового штамма коронавируса "омикрон" и предписаний Роспотребнадзора, мы должны быть готовы при его выявлении в течение суток открыть обсерваторы в городах с международным сообщением. Главы Краснодара, Сочи и Анапы, внесите предложения по возможным местам их развертывания", - обратился чиновник.

Замглавы Минздрава Кубани Ирина Вязовская заявила, что на данный момент в регионе нового штамма не обнаружено.

В сообщении подчеркивается, что поставить заслон на пути распространения Covid-19 позволит достижение коллективного иммунитета. Чтобы достичь этой цели, надо привить 3,6 млн человек, или не менее 80% взрослого населения Кубани. Пока вакцинацию прошли свыше 2,5 млн жителей региона.