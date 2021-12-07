В торговом центре узбекского Денау прогремел взрыв, есть жертва

Минувшей ночью в торговом центре города Денау в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана прогремел взрыв, пострадали девять человек, есть погибший, - сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В 3:57 (1:57 мск) в двухэтажном торговом центре "Инденим" в Денау произошел взрыв и пожар, после чего произошло обрушение стен здания.

"Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты потушили пламя в 4:25 (2:25 мск). В результате взрыва пострадали девять человек, которых доставили в городскую больницу. Под завалами обнаружен один погибший", - говорится в сообщении, передает Podrobno.uz.

"В результате вспышки газовоздушной смеси конструкция здания была частично разрушена. Девять человек, находившиеся в этот момент в помещении, были госпитализированы с различными травмами", – отметили в МЧС.

На местt происшествия работает правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбаем Раматовым, в которую вошли представители МВД, МЧС, Национальной гвардии, Минздрава и других ведомств. Ведется расследование причин происшествия, - добавили в пресс-службе МЧС.