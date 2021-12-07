СМИ: пассажир погиб под колесами поезда в метро Москвы

Пассажир погиб в московском метро, об этом сообщает источник.

Сегодня утром из-за человека, упавшего на пути на станции "Первомайская", было остановлено движение поездов от станции "Щелковская" до станции "Партизанская".

К данному моменту, как сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта, оно уже восстановлено и вернулось в график.

"Пассажир упал под прибывающий поезд, спасти его не удалось. На станции отключалось напряжение контактного рельса", - приводит слова источника "Интерфакс".