Паломников в Саудовской Аравии обяжут пройти карантин

Паломников, которые в нынешнем хадже приедут в Саудовскую Аравию для поклонения святыням ислама в Мекке, обяжут пройти карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест и скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети, - рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Московской области Рушан Аббясов.

"По прибытии паломник должен пройти трехдневный карантин в гостинице, поэтому нужно снять номер на три дня и заказать трехразовое питание. Через 48 часов у него возьмут ПЦР-тест, третьи сутки нужны, чтобы получить результат теста. Если он отрицательный, можно совершать паломничество", - рассказал Аббясов, передает РИА Новости.

Сейчас власти королевства не требуют соблюдать социальную дистанцию, а вот маску в общественных местах и во время умры носить нужно. Также паломнику предложат скачать специальное приложение, указать в нем паспортные данные, сведения о вакцинации и время прилета. Через него нужно записаться на умру. Для обряда дается три часа, и время обряда выберет сам паломник. Пока народу немного, и обряд можно комфортно совершить в течение одного дня, - пояснил муфтий.

Напомним, власти Саудовской Аравии с 1 января 2022 года разрешили въезд в страну вакцинированным двумя дозами "Спутника V", что позволит совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина. Пока регулярных рейсов из России в Саудовскую Аравию нет, но будут чартеры и рейсы через третьи страны.