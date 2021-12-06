ООН: Афганистан на грани массового голода

Официальные лица Всемирной продовольственной программы выразили обеспокоенность по поводу санкций, введенных в отношении Афганистана, управляемого талибами ("Талибан" – движение, запрещенное в РФ), поскольку они мешают гуманитарным организациям работать с правительством, сообщает Hindustan Times.

Спустя почти четыре месяца после захвата власти в Афганистане талибами, раздираемая войной страна оказалась на грани массового голода. Более половины населения сталкивается с голодом во время морозов. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила в докладе, что экономика Афганистана находится в состоянии свободного падения с тех пор, как "Талибан" захватил контроль над страной после свержения правительства, поддерживаемого Западом.

Экономический кризис и нехватка наличных средств привели к появлению нового класса голодающих - по данным ООН, впервые городские жители сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности в тех же масштабах, что и сельские. Глава ВПП Дэвид Бисли, который недавно посетил Афганистан, сказал, что его команда ведет "гонку со временем", чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в стране.

"То, что происходит в Афганистане, просто ужасно, - сказал Бизли. - Я встречал семьи без работы, без денег и еды; матерей, которые продавали одного ребенка, чтобы накормить другого, и счастливых детей, которые добрались до больницы. Мир не может повернуться спиной, когда афганский народ голодает".

С наступлением суровой зимы гуманитарные организации предупредили, что может погибнуть миллион детей. The New York Times сообщила, что отсутствие продовольственной безопасности и надвигающийся массовый голод могут быть потенциально опасными для правительства "Талибана", а также для Соединенных Штатов, которые наложили экономические ограничения, пока оценивают действия группы пуштунов.

Мэри-Эллен МакГроарти, директор подразделения Всемирной продовольственной программы ООН по Афганистану, просила международное сообщество обратить внимание на "цунами голода": Нам нужно отделить гуманитарный императив от политических дискуссий. Невинный народ Афганистана, дети, которые не по своей вине оказались в такой ситуации, не могут быть обречены на голодную смерть только из-за геополитической лотереи".