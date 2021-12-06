В Черкесске появится новый жилой микрорайон

Новый микрорайон будет построен в Черкесске, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Проект обсуждался на встрече зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина и главы республики. В частности, рассматривался вопрос строительства коммунальной и инженерной инфраструктуры.

"Искренние слова благодарности Марату Шакирзяновичу за поддержку нашего региона в вопросах развития строительной отрасли, реализации проектов, призванных обеспечить рывок в социальном и экономическом развитии Карачаево-Черкесии", - написал Темрезов в своем официальном аккаунте в Instagram.

Микрорайон, получивший название "Спутник", будет располагаться в северной части республиканской столицы.