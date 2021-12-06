В Ставрополе утренники пройдут с QR-кодами и ПЦР-тестами

Жители Ставрополя смогут посетить новогодние утренники с QR-кодами или отрицательными результатами ПЦР-тестов, заявил глава края Владимир Владимиров в своем Instagram.

"Очень многих волнует вопрос посещения родителями детских новогодних утренников. Сделать это будет можно при условии наличия QR-кода или свежего ПЦР-теста. Сделаем любимый зимний праздник безопасным вместе!" - написал он.

Ранее губернатор отметил, что школьные каникулы могут начаться на неделю раньше из-за продолжения прививочной компании.

"Это, как и в случае с осенними каникулами, поможет увеличить противоэпидемическую паузу, прервать цепочки заражения", - добавил Владимиров.