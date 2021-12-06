Пожилого оператора котельной избили и ограбили в Кабардино-Балкарии

Рецидивистов, подозреваемых в нападении на пенсионера, задержали в Эльбрусском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В дежурную часть пришел 66-летний житель Тырныауза, работающий оператором котельной.

Он рассказал, что около часа на рабочем месте у него произошел словесный конфликт с двумя незнакомыми ему мужчинами. "В результате заявитель был избит, лишился двух сотовых телефонов и автомобиля, на котором скрылись налетчики", - пояснили в полиции.

Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и перелом нижней челюсти.

Вскоре подозреваемые были задержаны, ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте 41 и 24 лет.

Оказалось, что, совершив преступление, злоумышленники направились в поселок Эльбрус. По дороге они наехали на придорожное ограждение, повредив машину. Бросив ее, они вернулись в Тырныауз на попутке.

Открыто уголовное дело.