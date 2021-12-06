Вуз из Чечни стал обладателем гранта в 2,5 млн рублей

Чеченский государственный педагогический университет выиграл грант в 2,5 млн рублей во всероссийском конкурсе "Твой ход", сообщает пресс-служба вуза.

"В финале всероссийского конкурса "Твой ход" приняли участие 1 017 финалистов, успешно прошедшие несколько этапов конкурса и отобранные из более 560 000 участников. ЧГПУ в финальной части конкурса представляли семь студентов. В итоге наш вуз стал одним из 50 университетов, подготовивших наибольшее количество финалистов конкурса "Твой ход" и удостоившихся денежных премий в размере 2,5 млн рублей, которые станут серьезным вкладом в развитие", - говорится в сообщении.

Чеченские студенты вместе с другими участниками проектировали университет будущего, отвечали на мегавызовы, важные для современной молодежи, защищали проекты и получали баллы.

"Конкурс в этом году проводился впервые. Его организаторами выступили АНО "Россия - страна возможностей", Федеральное агентство по делам молодежи и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ", - добавили в пресс-службе.