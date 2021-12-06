Театр кукол в Дагестане открылся после ремонта

В Дагестанском государственном театре кукол в Махачкале завершены ремонтные работы, театральный сезон объявлен открытым, сообщает пресс-служба Минкульта республики.

"В Дагестанском государственном театре кукол сегодня самый настоящий праздник, который весь коллектив ждал с большим нетерпением - театр наконец распахнул свои двери после капитального ремонта и открыл 81-й театральный сезон", - сказано в сообщении.

Как отметили в министерстве, в рамках ремонта обновлена кровля здания, проведен косметический ремонт внутренних помещений и внешнего вида, обновлена система отопления и водоснабжения, установлены новые кресла в зрительном зале на 220 мест.

"Первую премьеру спектакля "Маленький принц" по произведению Антуана де Сент-Экзюпери посетила врио министра культуры региона Зарема Бутаева", - добавили в пресс-службе ведомства.