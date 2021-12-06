Тинейджеры избили охранника театра в столице Казахстана

Несовершеннолетние молодые люди избили охранника театра в Нур-Султане. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Примерно в 18.30 по улице Кунаева юноши 14-16 лет пришли на площадь у театра со скейтбордами и стали выполнять на них трюки. В какой-то момент к ним подошел 40-летний охранник и сделал им замечание.

Однако тинейджеры только нецензурно выругались в ответ и продолжили кататься. Мужчина подошел к их вещам, взял в руки сумку и скейт и собирался вызвать полицию, когда подростки напали на него и начали избивать, передает Sputnik Казахстан.

Сотрудники полиции доставили в отдел всех участников ЧП.

Открыто уголовное дело по статье "Хулиганство", мальчики взяты на профилактический учет, на родителей оформлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей по ст.127 КРКобАП.

Кроме того, родителей также предупредили об ответственности за противоправные действия.