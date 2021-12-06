"Лыжная стрела" будет ходить между Ростовом и курортом "Роза Хутор" в новогодние праздники

Туристический поезд "Лыжная стрела" с 29 декабря начнет курсировать между Ростовом-на-Дону и сочинским горнолыжным курортом "Роза Хутор".

Время в пути составит 12 часов 42 минуты. Поезд будет останавливаться в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте, Адлере и Роза Хуторе.

Отправление из Ростова намечено на 21:42. Дни отправления: 29, 30 декабря, 1, 2, 3, 6, 7 и 8 января. В обратную сторону поезд будет уходить в 17.59 в следующие дни: 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 января.