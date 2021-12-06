В Тбилиси пройдет рождественская ярмарка

Рождественская ярмарка в столице Грузии начнет работу 25 декабря.

Ярмарка продлится два дня, ее проведут в многофункциональном арт-центре Fabrika.

"Рождественский базар возвращается на "Фабрику": 25-26 декабря знакомые и новые бренды и стартапы на два дня станут резидентами "Фабрики" и познакомят гостей со своей деятельностью и продукцией", - сообщается в анонсе мероприятия.

Вход на ярмарку свободный, на ней можно увидеть и приобрести сувениры ручной работы, новогодние украшения, подарки.

Работать ярмарка будет с 12:00 до 19:30.