США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Вашингтон решил объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Китае, которые пройдут через несколько месяцев. Об этом рассказала на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Администрация [президента США Джо] Байдена не направит никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине", - цитирует ее ТАСС.

Псаки обратила особое внимание на то, что данное решение не касается собственно спортсменов. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что они не только поедут в Китай, но и получат полную поддержку властей США, которые обещают "болеть за них из дома.

По ее словам, Америке уже поставила в известность союзников и партнеров, которые сами могут решить, присоединиться к бойкоту или нет.