Турция поставила на Ближний Восток товаров почти на $25 млрд

За 10 месяцев текущего 2021 года Турция поставила в страны Ближнего Востока товаров на $24,9 млрд.

Экспорт Турции в страны Ближнего Востока за это время вырос по сравнению с аналогичным периодом минувшего 2020 года на 18,6%. Только в сфере химпрома в ближневосточный регион было поставлено турецких товаров на $3,5 млрд, зерновых и масличных культур на $3,2 млрд, стали на $2,9 млрд, мебели, бумаги и продукции лесного хозяйства на $1,8 млрд, драгоценностей на $1,5 млрд, - передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

В целом из Турции было экспортировано товаров на $203,1 млрд, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период минувшего 2020 года, = говорится в сообщении.