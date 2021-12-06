Водоемы СКФО пополнили свыше 150 млн мальков рыбы

В течение уходящего 2021 года специалисты выпустили в водоемы Северного Кавказа сотни миллионов молоди рыбы, - сообщили в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"В рамках государственного задания в водоемы Северного Кавказа в 2021 году было выпущено более 150 млн мальков. Это самое большое количество выпускаемой рыбы за всю историю управления", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В этом году водоемы региона впервые пополнила молодь белого амура - более 600 тыс экземпляров, рекордными в последние годы были и компенсационные выпуски, которые в этом году осуществляли 32 организации. Это 130 тыс экземпляров осетровых 110 тыс. лососевых и более 141 тыс частиковых, - отметили в управлении.

Это - результат работы по возмещению вреда, наносимого хозяйствующими субъектами, - добавили в управлении Росрыболовства региона.