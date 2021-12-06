Песков о якобы новых санкциях США: это информационная истерика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически воспринял сообщения о возможности введения Вашингтоном санкций против окружения Владимира Путина из-за ситуации вокруг Украины.

"Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", - цитирует его ответ на вопрос, могут ли такие новости отрицательно отразиться на предстоящих завтра переговорах лидеров РФ и США.

Ранее сегодня телекомпания CNN сообщила, что возможные новые санкции рестрикции могут коснуться представителей ближайшего окружения российского лидера и производителей энергии, также рассматривается отключение страны от системы SWIFT.