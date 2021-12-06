В будущем году газ получат еще 5,6 тыс домов в КЧР

В наступающем новом 2022 году газ придет еще в более чем 5,6 тыс домовладений в городах и селах Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

"Мы оперативно включись в проект бесплатной догазификации: был создан региональный штаб, проведена адресная инвентаризация домовладений", - написал Темрезов по итогам встречи с гендиректором ООО "Газпром Межрегионгаз Черкесск" Сергеем Москаленко и вице-премьером КЧР Евгением Поляковым, передает "Интерфакс".

До конца текущего 2021 года газ дойдет к 987 домовладений, к 540 из которых газ уже подведен. В следующем году принятый план будет завершен, а в республике будет газифицировано еще 4643 домовладения, - добавил глава региона.

Напомним, на 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 72%: в городах - 80,9%, в сельской местности - 63,8%. К 2026 году технически возможная сетевая газификация республики будет полностью завершена.