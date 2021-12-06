Политик турецкого происхождения впервые станет федеральным министром в Германии

В ФРГ впервые в истории федеральным министром будет назначен политик турецкого происхождения.

Пост главы министерства сельского хозяйства Германии займет член партии "Зеленых" Джем Оздемир, передает "Интерфакс".

Ожидается, что Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ послезавтра.

Напомним, по итогам прошлых выборов 2017 года Оздемира прочили на пост главы МИД ФРГ, однако необходимая для этого варианта развития события правящая коалиция "Ямайка" ( ХДС/ХСС, "Свободные демократы" и "Зеленые") так и не сложилась.