Бывший советник Белого дома: "Омикрон" представляет больший риск для непривитых

Новый штамм "омикрон" Covid представляет больший риск для непривитых, и есть основания полагать, что нынешние вакцины будут "достаточно эффективными", - заявил в бывший советник Белого дома Энди Славитт телеканалу CNBC.

"Что мы знаем наверняка - это опасный штамм для людей, которые не были вакцинированы. Мы должны узнать, как "омикрон" распространяется в среде, где силен штамм “дельта”", - сказал Славитт, который был старшим советником группы реагирования на коронавирус президента Джо Байдена и руководил центрами услуг Medicare и Medicaid при администрации Обамы.

Что мы знаем об "омикроне"

По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм "дельта", который впервые был обнаружен в Индии, по-прежнему является причиной большинства текущих инфекций Covid. Штамм "омикрон" был впервые идентифицирован южноафриканскими учеными, а на данный момент он обнаружен в нескольких странах, включая США, Великобританию, Австралию и Германию.

Эксперты в области здравоохранения обеспокоены трансмиссивностью "омикрона", учитывая его необычный набор мутаций и профиль, который отличается от предыдущих вариантов, вызывающих озабоченность. Ученые также пытаются выяснить, насколько эффективны нынешние вакцины для защиты людей от любых тяжелых заболеваний, вызванных новым штаммом.

"Думаю, у нас есть веские основания полагать, что вакцины эффективны, а если это не так, то с бустерами они точно достаточно эффективны", - сказал Славитт.

Производители вакцины от коронавируса заявили, что исследуют и тестируют "омикрон". Возможно, в ближайшие несколько месяцев появятся обновленные вакцины, прежде чем "омикрон" начнет масштабное распространение.

Но главная проблема, с которой сегодня сталкивается мир, - неравенство в отношении вакцин. Информация, собранная World In Data, показала, что лишь около 44% населения мира полностью вакцинированы против Covid-19. Но лишь небольшой процент людей в странах с низким доходом получил хотя бы одну дозу.

Славитт объяснил, что еще слишком рано говорить, каким будет "омикрон" по сравнению со смертельным штаммом "дельта".

"Мы подходим к моменту, когда у нас есть штамм, заменяющий "дельту", который не является серьезным или легко поддается лечению с помощью лекарств, тогда это будет совершенно новый день для этой пандемии. Мы можем постучать по дереву из-за того, что происходит сейчас, но если не с "омикроном", то со следующим вариантом ситуация может улучшиться", - сказал он, добавив, что такой сценарий потенциально может сделать Covid более похожим на простуду.