Глава Железноводска сообщил о своей отставке

Глава города-курорта Железноводска (Ставропольский край) Евгений Моисеев ушел в отставку. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"Принял решение не участвовать в назначенных на 14 декабря выборах главы Железноводска на второй для себя срок, хотя все документы уже подал. Сегодня заявление из конкурсной комиссии забрал", - рассказал бывший градоначальник.

По его словам, городская дума обсудила его заявление об увольнении, депутаты решили удовлетворить его.

Политик пояснил, что гордится работой, проделанной им за пять лет (он возглавил город в 2016 году).

Моисеев подчеркнул, что все намеченные планы по-прежнему в силе, команда городской администрации продолжит работу над ними.