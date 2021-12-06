Президента "Анжи" наказали за неподобающее поведение

Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев получил наказание за неподобающее поведение после встречи Олимп-ФНЛ-2 между своей командой и майкопской "Дружбой". Соответствующее решение принял комитет по этике РФС, сообщается на сайте союза.

Кадиеву придется заплатить штраф на 125 тыс рублей, он также отстранен от любой футбольной деятельности на полгода условно.

"Руководители "Анжи" признали факт нарушения, он записан в протоколе. Они конструктивно отнеслись к решению комитета по этике", - сказал член структуры Андрей Созин.