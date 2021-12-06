Ставропольские школы получат новые автобусы

Ставропольский край получил 50 новых школьных автобусов, предназначенных для образовательных учреждений 23 территорий края, - сообщили сегодня в пресс-службе губернатора региона.

"Школьный автопарк Ставрополья пополнили новые автобусы. Ключи от них главам муниципалитетов передал губернатор Владимир Владимиров. 50 новых машин были закуплены в рамках взаимодействия с федеральным центром. Они были переданы в школы 23 территорий. Наибольшее количество - по четыре автобуса - получили Буденновский, Кировский и Минераловодский, Труновский округа", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Нынешняя партия техники - самая крупная в 2021 году, поступивших в Ставропольский край. До этого осенью регион получил 21 машину, которые в крае очень популярны - ежедневно 430 автобусов доставляют в школы около 16,3 тыс учеников, - добавили в пресс-службе губернатора.