В Грозном откроется первая школа для одаренных детей

В наступающем 2022 году в столице Чечни завершится строительство первой школы для одаренных детей на 600 мест, - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

"Работа школы будет нацелена на работу с детьми, проявившими выдающиеся способности. Школа призвана обеспечить формирование системы открытого и гибкого образования, создающего условия для гармоничного развития одаренного ребенка. Учреждение будет рассчитано на 600 ученических мест и оснащено самым современным оборудованием по последнему слову науки и техники. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на 2022 год", - отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Помимо обязательной школьной программы, дети смогут заниматься в школе дисциплинами по выбору, соответствующими интересам ребенка. Также ее ученики смогут посещать дополнительные занятия в Региональном центре развития дополнительного образования, у которого функционирует четыре структурных подразделения. Уже открыт прием заявок на обучение в новом образовательном учреждении.