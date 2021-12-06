В Кисловодск начнут ходить поезда из Новгорода, Белгорода и Екатеринбурга

С введением 12 декабря нового расписания на 2021-2022 годы на железных дорогах России в Кисловодск начнут ходить новые поезда из Нижнего Новгорода, Белгорода и Екатеринбурга, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД").

"С 12 декабря назначены новые поезда №99/100 Нижний Новгород - Кисловодск, №133/134 Москва - Дербент, № 277/278 Санкт-Петербург - Анапа (двухэтажный состав), №287/288 Белгород - Кисловодск. Кроме того, назначен поезд №445/446 Екатеринбург - Кисловодск, который будет ходить через станцию Волгодонская", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Всего по новому графику в границах СКЖД будут ходить 189 пар поездов дальнего следования, среди которых - 17 пар дневных поездов "Ласточка" и 6 пар двухэтажных поездов. График движения был составлен так, чтобы максимального удовлетворить спрос пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, - добавили в СКЖД.