Российские фермеры смогут продавать свою продукцию прямо на участках

Российским фермерам сельскохозяйственным кооперативам теперь можно будет продавать свою продукцию не только на рынках или ярмарках, но и на собственных участках – закон об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин, он уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут реализовывать на используемых ими землях сельхозпродукцию собственного производства: для этого им будет необходимо установить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях зданий, сооружений и строений, входящих в состав имущества таких лиц, - передает ТАСС.

Правда, закон устанавливает, что такие нестационарные торговые объекты можно размещать только на землях, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, а их возведение не должно нарушать почвенный слой земельного участка.