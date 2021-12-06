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Российские фермеры смогут продавать свою продукцию прямо на участках

Российские фермеры смогут продавать свою продукцию прямо на участках

Российским фермерам сельскохозяйственным кооперативам теперь можно будет продавать свою продукцию не только на рынках или ярмарках, но и на собственных участках – закон об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин, он уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут реализовывать на используемых ими землях сельхозпродукцию собственного производства: для этого им будет необходимо установить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях зданий, сооружений и строений, входящих в состав имущества таких лиц, - передает ТАСС.

Правда, закон устанавливает, что такие нестационарные торговые объекты можно размещать только на землях, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, а их возведение не должно нарушать почвенный слой земельного участка.

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