Донские аграрии поставили рекорд по собранным масличным культурам

По предварительным данным донские аграрии собрали более 2 млн т масличных культур при средней урожайности в 20,4 ц/га, - сообщает управление информполитики правительства Ростовской области.

"Уже можно говорить, что в этом году Ростовская область собрала рекордный урожай масличных культур, и это более чем на 40 тыс т выше показателя 2019 года, который был рекордным", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора региона Виктора Гончарова, передает "Интерфакс".

По сравнению с показателем прошлого года нынешний урожай масличных больше почти на 580 тыс т, - добавил первый заместитель губернатора региона.

Напомним, основу урожая масличных культур составляет подсолнечник, его сбор в регионе составил более 1,824 млн т при урожайности в 21,6 ц/га. Существенно вырос и урожай масличного льна – он в два раза превысил показатели прошлого года, составив почти 133 тыс т при урожайности в 13,6 ц/га, - сообщили в Минсельхозпроде области.