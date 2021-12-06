Тбилиси частично останется без воды на сутки

Жители некоторых районов Тбилиси на сутки останутся без воды. Об этом предупреждает водораспределительная компания Georgian Water and Power.

Речь идет о районах Исани, Чугурети и Надзаладеви, водоснабжение в которых будет остановлено c 11:00 завтрашнего дня до 11:00 8 декабря, передает Sputnik Грузия.

Вода будет отключена из-за технических работ, которые необходимы для стабилизации водоснабжения. Они пройдут на водопропускном тоннеле Грмагеле-Самгори.

Компания обещает, что население будет снабжаться водой до окончания ремонта: автоцистерны объедут все улицы, которых коснется отключение.