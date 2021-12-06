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Тбилиси частично останется без воды на сутки

Тбилиси частично останется без воды на сутки

Жители некоторых районов Тбилиси на сутки останутся без воды. Об этом предупреждает водораспределительная компания Georgian Water and Power.

Речь идет о районах Исани, Чугурети и Надзаладеви, водоснабжение в которых будет остановлено c 11:00 завтрашнего дня до 11:00 8 декабря, передает Sputnik Грузия.

Вода будет отключена из-за технических работ, которые необходимы для стабилизации водоснабжения. Они пройдут на водопропускном тоннеле Грмагеле-Самгори.

Компания обещает, что население будет снабжаться водой до окончания ремонта: автоцистерны объедут все улицы, которых коснется отключение.

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