Трекеры помогли найти в Казахстане похищенный табун элитных лошадей (ВИДЕО)

Житель Восточного Казахстана угнал у местного фермера целый табун элитных лошадей стоимостью в 60 млн тенге (почти $137 тыс), но продать их скотокрад не смог: помешали GPS-трекеры, по которым полицейские отследили пропавший скот, а затем задержали злоумышленника.

47-летний житель Урджарского района и подумать не мог, что на элитных скакунах установлена система электронного слежения. Раньше такие кражи раскрыть было очень сложно, но технический прогресс снизил их количество на 20%, - , сообщил телеканал "Астана".

"Подозреваемый водворен в ИВС, проводится досудебное расследование по статье "скотокрадство, совершенное в особо крупном размере". Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет", - рассказал начальник управления криминальной полиции департамента ВКО Кайрат Абдыгалиев, передает Sputnik Казахстан.