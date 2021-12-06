До 15 см снега выпадет ночью в Москве

Во время наступающей ночи в Москве, по прогнозам синоптиков, может выпасть до 15 см снега, рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, во время снегопада будет дуть ветер со скоростью до 15 м/с. "В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности", - цитирует вице-мэра телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Бирюков заверил, что уже подготовлена спецтехника для противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточное дежурство переведены аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Заммэра уточнил, что еще до сильного снегопада коммунальщики проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров. Позже дороги будут подметены и снова подвергнуты противогололедной обработке. Такой цикл будет повторяться по мере необходимости.