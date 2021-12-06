Астраханец получил премию за помощь в поимке басаевского бандита

Управление ФСИН РФ по Астраханской области сегодня выплатило вознаграждение в 100 тыс рублей, объявленное за помощь в поимке осужденного за бандитизм Магомеда Алханова, сбежавшего из местной психбольницы в начале ноября, - сообщил официальный представитель управления.

"Сегодня мы выплатили вознаграждение астраханцу, который сообщил о сбежавшем преступнике", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Алханова объявили в розыск 26 октября после побега из астраханской психбольницы, где он находился для проведения медицинской экспертизы, а спустя пару дней его задержали в одном из кафе в Астрахани.

Осужденный был фигурантом дела о вооруженном нападении 29 февраля 2000 года в составе банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, он был осужден по ст.209 УК РФ (бандитизм).