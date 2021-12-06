Ильхам Алиев: пусть Ереван назовет дату открытия Зангезурского коридора

Пусть Армения озвучит дату открытия Зангезурского коридора, и тогда не будет никаких проблем, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с жителями поселка Гонагкенд Губинского района.

Он пояснил, что во время войны были достаточно сильные круги, которые хотели удержать Азербайджан, но не смогли этого сделать. Ильхам Алиев уточнил, что он сказал им назвать дату, когда они покинут азербайджанские земли, и тогда Азербайджан будет готов остановиться.

Президент указал, что сегодня он говорит то же самое, но относительно даты открытия Зангезурского коридора: если она будет названа, то в этом случае проблем не будет.

Глава государства также напомнил, что Карабах во время Отечественной войны Азербайджана освободили ценой своих жизней представители молодого поколения, которое никогда не видело его.

Ильхам Алиев подчеркнул, что и Армения, и весь мир увидели, что никто не смог остановить азербайджанский народ.