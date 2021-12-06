В Дагестане вызволили из леса потерявшегося иркутского туриста

Сотрудники дагестанской полиции во взаимодействии с местными жителями помогли туристу из иркутского Братска, отставшему от группы и потерявшемуся в лесу в окрестностях села Амузги в Дахадаевском районе республики, - сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

"Сообщение о том, что примерно в 17:00 в окрестностях села Амузги в лесном массиве отстал от группы туристов и не выходит на связь 22-летний житель Братска Иркутской области, поступило в отдел МВД по Дахадаевскому району. Поисками пропавшего немедленно занялись сотрудники полиции и местные жители. Из-за густого тумана и темного времени суток установить его местонахождение было сложно, однако правоохранители, поддерживая связь по телефону, объяснили молодому человеку, как правильно действовать", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Молодой человек поднялся на возвышенность и стал привлекать внимание поисковиков – обнаружил его в 12 км от села Кубачи участковый уполномоченный полиции Дауд Галимов. Замерзшего мужчину на служебной машине отвезли в ближайшее поселение, - уточнили в пресс-службе.