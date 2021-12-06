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СМИ: Вашингтон готовит санкции против ближайшего окружения Путина

СМИ: Вашингтон готовит санкции против ближайшего окружения Путина

Американские власти рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает со ссылкой на свои источники телекомпания CNN.

По ее данным, новые рестрикции якобы будут действовать в отношении членов ближайшего окружения президента Владимира Путина и российских производителей энергии, обсуждается и отключение РФ от системы SWIFT.

Источники добавили, что окончательных решений по поводу введения ограничений в целом и по конкретным срокам нет, Белый дом пока ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.

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