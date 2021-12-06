В АТОР озвучили цены на новогодние туры

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о ценах на новогодние туры за рубеж.

Так, больше всего подорожали путешествия в Венгрию: десятидневный тур на двоих с перелетом и размещением в отеле 3* с завтраком обойдется от 140 тыс рублей. Поездка в Мексику на двоих с размещением в отеле 5* "все включено" обойдется российским туристам в 424 тыс рублей. Более бюджетной остается все же турецкая Анталья - тур на двоих в отеле 5* "все включено" обойдется от 87,7 тыс рублей, - передает "Интерфакс".

Что касается Сочи, самого популярного внутреннего направления отдыха, то стоимость туров здесь начинается от 34 тыс рублей на двоих с перелетом ии размещением в пансионате 2*, - добавили в АТОР.