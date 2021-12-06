Еще 12 азербайджанских предприятий могут ввозить томаты и яблоки в Россию

С сегодняшнего дня разрешен ввоз в Россию томатов с еще семи, яблок - с еще пяти азербайджанских предприятий. Такое сообщение опубликовано на сайте Россельхознадзора.

В нем сказано, что это решение было принято по итогам осуществленного азербайджанским компетентным ведомством фитосанитарного мониторинга соответствующих предприятий, изучения азербайджанскими специалистами протоколов лабораторных испытаний и актов мониторинга, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности АР.

Томаты смогут ввозить такие предприятия, как ООО "Зира сера" (Хатаинский район), Gumbatov Khaial (Ясамальский район), ООО "Муслум и " (Масаллинский район), Арифзаде Санан Азер оглы (Ясамалский район), Абдуллаев Рази Фарман (Самухский район), Набиев Рамиль Гияби (Гянджа), Гейдаров Камиль Низами оглы (Шамкирский район).

Яблоки разрешено ввозить ООО "Чапархана Крестьянское Фермерское Хозяйство" (Губинский район), ООО ENERGY AGRO COMPANY (Ясамальский район), ООО "ART AGRO" (Бинагадинский район), ООО "AGRO TEAM" (Насиминский район), ООО "AGRO QUBA" (Насиминский район).

В общей сложности на данный момент "возможны отправки томатов с 211 азербайджанских предприятий и 1 кооператива, яблок - с 76 компаний", добавили в Россельхознадзоре.