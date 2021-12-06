Грузинских мандаринов в России стало больше

Нынешней осенью объем экспорта мандаринов из Грузии составил 15 тыс т на сумму $7,4 млн, и большая часть поставок пришлась на Россию, - сообщили сегодня в Минсельхозе Грузии.

Объем экспорта мандаринов в стране по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года увеличился на 73%, а стоимость экспортной продукции - на 74%. Причем только в Россию было отправлено 9 797 т продукции грузинских аграриев. На втором месте по экспорту фруктов Армения (3 089 т), на третьем - Украина (1 451 т), - передает "Интерфакс".