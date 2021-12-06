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Закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей подписан президентом России

Закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей подписан президентом России

Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда в следующем году до 13 890 рублей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц", - сказано в нем.

На сегодняшний день МРОТ равняется 12 792 рубля.

Напомним, 18 ноября на совещании по социальным вопросам глава государства отметил, что индексации прожиточного минимума, заложенной в проекте федерального бюджета на 2022 год на уровне 2,5%, недостаточно. Президент предложил ввести более высокую планку прожиточного минимума, так чтобы темпы его роста опередили инфляцию и составили 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по России он должен вырасти до 12 тыс 654 рублей в месяц.

Российский лидер добавил, что, согласно Конституции России, МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому он должен вырасти одновременно с индексацией размера последнего, и также на 8,6%.

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