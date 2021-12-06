Закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей подписан президентом России

Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда в следующем году до 13 890 рублей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц", - сказано в нем.

На сегодняшний день МРОТ равняется 12 792 рубля.

Напомним, 18 ноября на совещании по социальным вопросам глава государства отметил, что индексации прожиточного минимума, заложенной в проекте федерального бюджета на 2022 год на уровне 2,5%, недостаточно. Президент предложил ввести более высокую планку прожиточного минимума, так чтобы темпы его роста опередили инфляцию и составили 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по России он должен вырасти до 12 тыс 654 рублей в месяц.

Российский лидер добавил, что, согласно Конституции России, МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому он должен вырасти одновременно с индексацией размера последнего, и также на 8,6%.